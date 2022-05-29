Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

В Каховке из-за оккупации не могут выплатить зарплаты бюджетникам

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В Каховке из-за оккупации не могут выплатить зарплаты бюджетникам
Рабочие бюджетных учреждений и управлений Каховского горсовета не могут получить зарплату за май.

Об этом говорится на странице Каховской городской территориальной громады в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Из-за военного положения в государстве и нахождения нашей громады в оккупации России возникли проблемы с выплатой заработной платы за май", - сказано в сообщении.

Руководство Каховской громады обратилось за помощью к председателю Областной военной администрации Херсонской области.

"Надеемся на решение проблемы в ближайшее время", - отметили в громаде.

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Топ комментарии

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Окупант отвечает за окупиранную территорию. Но людям от этого 100%не легче
  • Тунгусский метеорит
    А какого миськарада работает? Это же колаборация с окупантом! И они ещё хотят чтобы мы их оплачивали? Я в шоке!
  • Дмитрий ВоД
    Ну вот что ты несешь, ты же не находишься здесь. И речь не только о зарплатах, это и помощь по детям, пенсии по инвалидности и так далее. И оешение очент простон нет метсного бюджета, из областного перенаправить, нет областного из государственного. А так это выглядит откровенным кидаловом, люди работали, учили лечили людей, тушили пожары, поливали поля а им хер на рыло, несправедливо.
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