"Мобилизованные" с оккупированного Донбасса устроили стрельбу с российскими военными, - Денисова

На оккупированном Донбассе все чаще назревают массовые бунты "мобилизованных" граждан Украины.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в российскую армию граждан Украины.

От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом". В связи с єтим готовятся акции протеста "призывников" и их жен против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований", - рассказала она.

Также, по словам Денисовой, уже зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими.

""Военная прокуратора" ОРДО разогнала недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи людей опустили оружие. Принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - подытожила омбудсмен.

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