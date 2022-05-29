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"Мобилизованные" с оккупированного Донбасса устроили стрельбу с российскими военными, - Денисова

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"Мобилизованные" с оккупированного Донбасса устроили стрельбу с российскими военными, - Денисова
На оккупированном Донбассе все чаще назревают массовые бунты "мобилизованных" граждан Украины.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в российскую армию граждан Украины.

От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом". В связи с єтим готовятся акции протеста "призывников" и их жен против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований", - рассказала она.

Также, по словам Денисовой, уже зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими.

""Военная прокуратора" ОРДО разогнала недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи людей опустили оружие. Принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - подытожила омбудсмен.

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Топ комментарии

  • belge
    Та ничего до них не дошло. Не хотят умирать и всё. Отмени им сейчас мобилизацию, будут по-прежнему хлопать в ладоши и топить за русский мир.
  • Urs
    жду с нетерпением, когда подобные состязания перенесутся на территорию запоребрика.
  • arye z.
    Не обольщайтесь.
    Там драка идет не против бессмысленной войны, а всего лишь почему их, жителей Донбасса, вместо того, чтобы "освобождать" Донбасс, посылают воевать в Харьковскую область
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