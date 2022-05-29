На восстановление памятников культуры нужны миллиарды евро, - Ткаченко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в комментарии Укринформу.
Он отметил, что в результате боевых действий в областях повреждено более 350 культурных памятников. Чиновник уточнил, что сейчас проходит детальный учет и расчет будущих расходов.
"Мы примерно понимаем, каким образом можно начинать восстанавливать совместно с нашими коллегами из Минрегионстроя и Мининфраструктуры те достопримечательности, которые были разрушены частично. Мы в ближайшее время будем проводить калькуляцию и будем понимать, какой ценой это обойдется", – проинформировал Ткаченко.
Министр выразил мнение, что сумма восстановления будет внушительной – миллиарды евро.
Для восстановления украинского культурного наследия, поврежденного в результате боевых действий, может быть создан большой фонд при содействии европейских партнеров, отметил Ткаченко.
"Мы говорим с нашими коллегами, европейскими министрами, о создании большого фонда, чтобы можно было реставрировать достопримечательности нашей культуры. Когда посчитаем, в частности, это будем делать с нашими международными экспертами, тогда будем говорить", - отметил министр.