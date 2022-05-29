1 млрд евро помощи планирует предоставить Украине Германия, – посол Фельдгузен
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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен обсудила с министром финансов Сергеем Марченко предоставление дальнейшей финансовой помощи.
Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Обсудила с Министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - говорится в сообщении.