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1 млрд евро помощи планирует предоставить Украине Германия, – посол Фельдгузен

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1 млрд евро помощи планирует предоставить Украине Германия, – посол Фельдгузен
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен обсудила с министром финансов Сергеем Марченко предоставление дальнейшей финансовой помощи.

Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обсудила с Министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина получит в мае от международных партнеров до $2 млрд вместо необходимых $5 млрд, - Марченко

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