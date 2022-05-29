Ключевой пропагандист Орбана приравнял Украину к нацистской Германии

Один из ближайших соратников премьера Венгрии Виктора Орбана и ключевой представитель правительственной машины пропаганды Жолт Байер продвигает в венгерских СМИ мнение, что Украина является аналогом нацистской Германии. Об этом говорится в его авторском ролике, который транслируют венгерские проправительственные медиа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

Среди других, видеозапись и его содержание опубликовала "Модяр Немзет" - ключевая и самая влиятельная газета правительственного пула, которую считают любимым изданием Орбана, и ряд других. Видеоблоги Байера обычно транслируются также в эфире проправительственных телеканалов.

Жолт Байер оттолкнулся от звучащих в Украине призывов о пересмотре роли русской литературы в украинском образовательном и культурном пространстве и заявил, что это – аналог действий нацистов относительно еврейской нации. "Это уже было в нацистской Германии. Так уже говорил Геббельс... Большие костры пылали тогда на улицах нацистской Германии, в них бросали произведения, вредные для немецкого мышления и немецкого народа, особенно и, конечно, произведения еврейских авторов. А Генрих Гейне , что начинающие сжигать книги заканчивают сожжением людей", - заявил пропагандист Орбана, добавив, что уверен в корректности этих оценок и сейчас.

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Он также поставил под вопрос существование украинской культуры и украинской нации как таковой, проиллюстрировав свои слова изображением с российскими подписями о том, что территории Украины якобы не являются украинскими, а якобы отобраны или получены у России и Польше.

"Если уберем русскую культуру из украинской культуры, то то, что останется, будет плачевно мелким и глупым", - заявил он.

Жолт Байер является одним из близких соратников премьера Орбана и соучредителем партии "Фидес", в которой, по его словам, имеет партийный билет №5.

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