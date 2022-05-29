Вопросы-ответы| Бутусов вживую. ВИДЕО
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Прямая трансляция главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в формате "вопросы – ответы".
Правильные вопросы , только поздно уже! Я еще до войны здесь на Цензоре писал две вещи:
во первых - анализ действий Зеленского за 2.5 года президентства приводит к выводу что либо он предатель и работает на кремль , либо он настолько тупой , что полностью находится под влиянием Ермака , который опять же работает на кремль!
во вторых - после заявления Зеленского, что Путин нападет если против Зеленского поднимется народ , я задал вопрос , что лучше , сбросить предателя и из-за этого нападет Путин , или нападет Путин и нами будет руководить предатель!!! Терперь у нас второй вариант !
А Ви спитайте у мешканцiв Рава Руськоi куди дiвались грошi пiд час ii "мерства" i Вам стане все ясно. Зеленський чомусь пiдбираэ до "влади" одних покидькiв. Чому? Так Украiна НIКОЛИ не очиститься.
Ця безуглая та ті депутати з комітету ,які блокували озброєння нашего війська в майбутньому будуть відповідати за злочинну діяльність на шкоду оборни України!