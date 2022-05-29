В Сирию прибыло очередное судно РФ с украденным в Украине зерном, - СМИ

На новых спутниковых снимках видно, что российское грузовое судно с зерном, предположительно украденным с украинских ферм, прибыло в Сирию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Украденный груз был доставлен в сирийский порт Латакию, и это уже второй рейс за четыре недели, сообщает CNN со ссылкой на новые изображения, предоставленные Maxar Technologies.

Новые фото показывают сухогруз Matros Pozynich в Латакии 27 мая.

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Это одно из трех судов, грузивших зерно в крымском порту Севастополь с момента вторжения России в Украину. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили его прохождение через пролив Босфор и на юг вдоль турецкого побережья. По оценкам, корабль может перевозить около 30 000 тонн зерна.

Напомним, судно "Матрос Позынич" в последние две недели также грузил зерно в Севастополе. Ранее в этом месяце украинские власти подсчитали, что российские войска на оккупированных территориях захватили более 400 000 тонн зерна.

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