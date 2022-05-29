В Сирию прибыло очередное судно РФ с украденным в Украине зерном, - СМИ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Украденный груз был доставлен в сирийский порт Латакию, и это уже второй рейс за четыре недели, сообщает CNN со ссылкой на новые изображения, предоставленные Maxar Technologies.
Новые фото показывают сухогруз Matros Pozynich в Латакии 27 мая.
Это одно из трех судов, грузивших зерно в крымском порту Севастополь с момента вторжения России в Украину. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили его прохождение через пролив Босфор и на юг вдоль турецкого побережья. По оценкам, корабль может перевозить около 30 000 тонн зерна.
Напомним, судно "Матрос Позынич" в последние две недели также грузил зерно в Севастополе. Ранее в этом месяце украинские власти подсчитали, что российские войска на оккупированных территориях захватили более 400 000 тонн зерна.