Новости • Агрессия России против Украины, Война

Резников призвал мир признать Россию государством-террористом

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Резников призвал мир признать Россию государством-террористом
Министр обороны Алексей Резников призвал мир признать Россию государством-террористом, а Парламентскую ассамблею НАТО – проявить лидерство и остановить российскую пропаганду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Весь цивилизованный мир должен признать Россию государством, которое спонсирует и осуществляет терроризм, геноцид против украинского народа. Я также призываю членов Парламентской ассамблеи НАТО: будьте лидерами, донесите правду об этой войне до своего народа. Остановите российскую пропаганду!" – отметил Резников.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так расєя і є територією терористів та спонсором тероризму у світі на чолі з головним терористом у світі...
  • vitaliymkua
    Розродився нарешті.
  • Danger Zone
    Не помню, а Украина, во главе с зелёными, уже признала рашу страной - террористом? И каким актом это закреплено?
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