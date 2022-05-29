В составе "кадыровцев" в Украине воюют много заключенных, - СМИ

Российская Федерация отправила на войну против Украины заключенных жителей Чечни, срок наказания которых еще не истек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Можем объяснить".

В частности, журналисты изучили списки воюющих кадыровцев, опубликованные Главным управлением разведки Минобороны Украины, и сопоставили их с решениями на сайтах российских судов.

Выяснилось, что как минимум 101 человек из 953, добровольно отправившихся из Чечни в Украину, имеет криминальное прошлое или настоящее. К примеру, неоднократно судимый Бекхан Тайсумов должен был отбывать наказание в тюрьме до конца 2022 года, но воюет на украинской территории.

Еще один заключенный Тамерлан Магамерзуев приговорен к принудительным работам в марте 2022 года, но вместо наказания уехал воевать, хотя не имел права пересекать границу Российской Федерации до исполнения наказания.

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