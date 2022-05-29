Минувшей ночью украинская авиация сбила в небе над Сумской областью две вражеские цели

Минувшей ночью Воздушные силы Украины в небе над Сумской областью сбили две вражеские цели. Скорее всего, это были российские беспилотники, однако, информация требует уточнения.