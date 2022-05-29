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Минувшей ночью украинская авиация сбила в небе над Сумской областью две вражеские цели

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Минувшей ночью украинская авиация сбила в небе над Сумской областью две вражеские цели
Минувшей ночью Воздушные силы Украины в небе над Сумской областью сбили две вражеские цели. Скорее всего, это были российские беспилотники, однако, информация требует уточнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в личном телеграм-канале сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня ночью авиация Воздушных Сил работала в небе Сумщины. Наши истребители поразили две цели над Роменским районом. Вероятно, враждебны БПЛА. Слава нашим защитникам!" – сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Бережи вас Господь, наші соколики
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    треба у сша взяти ракети і російську авіацію знищити на 40-ка аеродромах, які знаходяться біля україни.
  • Bird Jackdaw
    Коли наші винищувачі стали збивати крилаті ракети то це означає шо наші винищувачі серйозно модернізували і вони стали здатні знаходити і брати на приціл такі цілі і знщувати... МОДЕНІЗУЄМОСЯ!!!!
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