Сплоченность стран Евросоюза начала "исчезать", - вице-канцлер Германии Хабек

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны Евросоюза больше не проявляют сплоченности, которая была в начале вторжения России в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Он подчеркнул, что сразу после нападения России на Украину все увидели, "на что способна Европа, когда едина". При этом сейчас такой сплоченности нет. По его мнению, "уже видно начало развала и качания".

Следует заметить, что Хабек сделал такое заявление перед чрезвычайным саммитом ЕС, на котором будет обсужден шестой пакет санкций против РФ. Встреча состоится в понедельник, 30 мая.

Как сообщалось, послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по поводу шестого пакета санкций против России.

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