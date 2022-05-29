На Восточном направлении 29 мая уничтожены 39 оккупантов, 7 единиц бронетехники, 2 артсистемы, 1 топливозаправщик, 3 беспилотника, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "29 мая наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также был уничтожен склад с боеприпасами. Потери врага составляют: личного состава – 39, БМП – 1, ББМ – 1, ББМ – 1, артиллерийских систем – 2, АТТ – 3, топливозаправщиков – 1, БПЛА – 3".

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