Зеленский уволил главу СБУ Харьковщины Дудина

Президент Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем обращении

Президент отметил: "Провел совещание с руководством области, города. Поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной и – что очень важно сейчас – вместе друг с другом. У них сотрудничество на сто процентов: армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация – все действительно работают на Победу и делают это очень эффективно.

К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины. Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят".

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