Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 на благотворительном аукционе
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Приз победителя песенного конкурса Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале Євробачення Україна.
"Kalush Orchestra и Сергей Притула только продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900000$ на благотворительном аукционе!" – сказано в сообщении.
Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.