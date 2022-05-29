Новости

Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 на благотворительном аукционе

10 62518
Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 на благотворительном аукционе
Приз победителя песенного конкурса Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале Євробачення Україна.

"Kalush Orchestra и Сергей Притула только продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900000$ на благотворительном аукционе!" – сказано в сообщении.

Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 на благотворительном аукционе 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Хм...
    А за скільки би міг Зеленський продати свій рояль?
  • Mykola Trofimenko
    Бажано разом з собою та партією
  • Sophia-Maria Duglass
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости