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Делаем все, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк, - Зеленский

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Делаем все, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк, - Зеленский
Украинские военные делают все возможное для сдерживания наступления российских захватчиков на Северодонецк Луганской области.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько сейчас звучит это название – Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", - отметил глава страны.

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Топ комментарии

  • Влад Казарецький
    Треба просто перестати брехати.
  • Mykola Trofimenko
    Ти вже зробив все, шоб "стримати" наступ з Криму
  • Yakov Yakov
    вова, менше пзди, більше працюй. хоча ти і працювати не вмієш, тоді просто не пзди.
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