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Украина ожидает от саммита НАТО решительных шагов, - Стефанишина

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Украина ожидает от саммита НАТО решительных шагов, - Стефанишина
Украина ожидает ужесточения санкций против России вследствие встречи глав стран Североатлантического альянса, которая состоится 29-30 июня в Мадриде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Отмечается, что Ольга Стефанишина выступила на открытии весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Вильнюсе. Вице-премьер отметила, что итогом Саммита НАТО в Мадриде должны быть решительные шаги, которые укрепят безопасность как самого Альянса, так и Украины. Она подчеркнула, что у демократического мира нет иного выбора, чем сделать все, чтобы остановить Россию.

"Кто-то боится поражения России или просто не верит, что оно возможно. Но я прошу вас на минутку представить мир в случае поражения Украины. Мы, украинцы, хорошо знаем, как будет выглядеть победа России, потому что знаем, как выглядит сегодня российская оккупация. Сотни тысяч украинцев живут в страхе и терроре. С победой России не будет надежды на безопасную и свободную жизнь на европейском континенте; правила будет определять сила, а не международное право", - заявила Стефанишина.

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"Санкции, оружие и поддержка нашей экономики – это ключ к победе Украины в этой войне. А четкая перспектива членства Украины в ЕС – это необходимый шаг для повышения устойчивости страны и ее дальнейшего восстановления, – отметила вице-премьер. – Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, послала сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами.Тысячи украинцев уже стали жертвами такой политики. Необходимо немедленно разорвать цепь энергетической зависимости от России и обеспечить Украину всеми типами вооружения, которое позволит перейти от обороны к контрнаступлению".

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Вице-премьер призвала парламентариев стран-членов НАТО усилить давление на свои правительства для получения Украиной необходимой поддержки и дальнейшей изоляции России и подчеркнула, что сейчас Украина ожидает от стран Альянса таких шагов:

  • торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;
  • закрытие всех возможностей для обхода санкций;
  • направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;
  • отказ от расчетов в русских рублях; отключение всех российских банков от SWIFT;
  • расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений;
  • запрет трансляции всех российских пропагандистских каналов.

При этом она подчеркнула, что Украина сейчас нуждается в поставках вооружения, которое позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению и поможет освободить все оккупированные Россией территории.

Стефанишина напомнила, что Украина подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в 2008 году. Никто ее не отозвал, и она остается в силе.

Топ комментарии

  • Евгений Агро
    Якби Порошенко туди приїхав, то було б більше на порядок рішучих кроків, бо він професіонал, розуміється в дипломатії, переговорах, психології керівників держав, розмовляє з ними на одній мові, без перекладача і вони сприймають його, як людину їхнього рівня, якій можна довіряти без перевірки інформації, а це головне, для прийняття швидких рішень. В них сформована довіра один до одного за роки роботи і протистояння рашистії. Цьому заздрить найвеличніший, на рівні манії. Це відхилення шкодить Україні.
  • Влад Казарецький
    Особливо після цього зашквару:Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу
  • Катерина Тесленко
    Саме тому й заборонили Порошенку виїзд до Вільнюсу, що він професіонал, розуміється в дипломатії, переговорах і т.д.
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