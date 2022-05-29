Украина ожидает от саммита НАТО решительных шагов, - Стефанишина
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.
Отмечается, что Ольга Стефанишина выступила на открытии весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Вильнюсе. Вице-премьер отметила, что итогом Саммита НАТО в Мадриде должны быть решительные шаги, которые укрепят безопасность как самого Альянса, так и Украины. Она подчеркнула, что у демократического мира нет иного выбора, чем сделать все, чтобы остановить Россию.
"Кто-то боится поражения России или просто не верит, что оно возможно. Но я прошу вас на минутку представить мир в случае поражения Украины. Мы, украинцы, хорошо знаем, как будет выглядеть победа России, потому что знаем, как выглядит сегодня российская оккупация. Сотни тысяч украинцев живут в страхе и терроре. С победой России не будет надежды на безопасную и свободную жизнь на европейском континенте; правила будет определять сила, а не международное право", - заявила Стефанишина.
"Санкции, оружие и поддержка нашей экономики – это ключ к победе Украины в этой войне. А четкая перспектива членства Украины в ЕС – это необходимый шаг для повышения устойчивости страны и ее дальнейшего восстановления, – отметила вице-премьер. – Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, послала сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами.Тысячи украинцев уже стали жертвами такой политики. Необходимо немедленно разорвать цепь энергетической зависимости от России и обеспечить Украину всеми типами вооружения, которое позволит перейти от обороны к контрнаступлению".
Вице-премьер призвала парламентариев стран-членов НАТО усилить давление на свои правительства для получения Украиной необходимой поддержки и дальнейшей изоляции России и подчеркнула, что сейчас Украина ожидает от стран Альянса таких шагов:
- торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;
- закрытие всех возможностей для обхода санкций;
- направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;
- отказ от расчетов в русских рублях; отключение всех российских банков от SWIFT;
- расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений;
- запрет трансляции всех российских пропагандистских каналов.
При этом она подчеркнула, что Украина сейчас нуждается в поставках вооружения, которое позволит ВСУ перейти от обороны к наступлению и поможет освободить все оккупированные Россией территории.
Стефанишина напомнила, что Украина подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в 2008 году. Никто ее не отозвал, и она остается в силе.