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Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на Украину

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Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на Украину
Лидер белорусского режима Александр Лукашенко является соучастником нападения Российской Федерации на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, игнорированием международных норм и соучастием в войне России против Украины. Мы вместе с белорусским народом сегодня и каждый день", - подчеркнул он.

Напомним, 29 мая демократические силы объявили Международным днем солидарности с Беларусью.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Я что-то не слышал чёткой и внятной позиции наших рулевых по отношению к картофельному лосю и участии Беларуси в нападении на нас в целом? Или опять оставляем "пространство для манёвра"?
  • Vedana
    Ми разом з білоруським народом сьогодні і кожен день", - підкреслив він.

    Ти можеш, звичайно, бути з цими поплічниками, у яких на руках кров українців, скільки тобі влізе, а українці цим скотам-співучасникам не вибачають.

    Це - вороги, кордон з якими має бути міцно і надійно укріплений і жодну мерзоту звідти до нас пропускати не можна.
  • Paul Foxen
    а наші продовжують за спиною українців торгувати, бо бач щоб не напав повною силою треба. так как Люсінда *Прої бали* обдристович
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