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Спасателям Беларуси раздадут оружие, чтобы они помогали силовикам на протестах

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Спасателям Беларуси раздадут оружие, чтобы они помогали силовикам на протестах
Спасателям в Беларуси раздадут табельное оружие. Это вроде бы необходимо, потому что их хотят использовать для помощи силовикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.

Отмечается, что раздать оружие должны до 15 июня.

"Поставлена ​​задача сделать необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач", - заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

По его словам, спасатели будут помогать силовикам во время массовых беспорядков и в случае вооруженного конфликта.

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    По обнаруженному табельному макарову легче идентифицировать сгоревший труп спасателя.
  • Adalet
    Мне тоді під час їхніх квіткопротестів дуже вразило, коли начебто адекватним кажеш, при чому з усією повагою, що квіточками нічого не здобудеш, а у відповідь таке "ми нє майданутиє, ми цівілізована всьо дєлаєм". Зараз ягідки від їхніх квіточок, зате "без майданів"
  • Urs
    нормально так белорусы "спаслись" после "выборов". Ну правильно, главное шоб не как у нас.
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