ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога - уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - Вилкул

К югу от Кривого Рога ВСУ осуществили успешную контратаку, в результате которой были уничтожены 63 российских захватчика и почти два десятка единиц военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, такую ​​информацию обнародовал в телеграме руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной и контролируемой. ВСУ проявляют настоящее мужество и героизм и успешно выполняют поставленные боевые распоряжения.

"Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолёт СУ-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат!", - написал он.

Вилкул добавил, что идет серьезное укрепление украинских позиций на всех линиях обороны, наши части получают помощь с материально-техническим обеспечением.

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