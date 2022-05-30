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ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога - уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - Вилкул

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ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога - уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - Вилкул
К югу от Кривого Рога ВСУ осуществили успешную контратаку, в результате которой были уничтожены 63 российских захватчика и почти два десятка единиц военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, такую ​​информацию обнародовал в телеграме руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной и контролируемой. ВСУ проявляют настоящее мужество и героизм и успешно выполняют поставленные боевые распоряжения.

"Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолёт СУ-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат!", - написал он.

Вилкул добавил, что идет серьезное укрепление украинских позиций на всех линиях обороны, наши части получают помощь с материально-техническим обеспечением.

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Топ комментарии

  • Amber
    Приємно читати такі новини , не дивлячись на те , що на годиннику третя ночі !!

    Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
  • Влас Ракита
    От древних времен и доныне
    Знают и сын и отец:
    Увяз коготок в Украине -
    Птичке двуглавой ******!

    "Чекає кацапа ганьба й домовина
    Де б лапоть його не ступив.
    Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
    Рабою московських катів!"

    Слава Україні! - Героям Слава!
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  • Sophia-Maria Duglass
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