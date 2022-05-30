ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога - уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - Вилкул
Как информирует Цензор.НЕТ, такую информацию обнародовал в телеграме руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Он отметил, что ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной и контролируемой. ВСУ проявляют настоящее мужество и героизм и успешно выполняют поставленные боевые распоряжения.
"Была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога. Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолёт СУ-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат!", - написал он.
Вилкул добавил, что идет серьезное укрепление украинских позиций на всех линиях обороны, наши части получают помощь с материально-техническим обеспечением.