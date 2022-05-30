Контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы России, - Институт изучения войны
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Американские военные аналитики предполагают, что контрнаступление украинских защитников в Херсонской области нарушит планы России контролировать оккупированные территории на южном направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Россияне 29 мая продолжили штурм Северодонецка, однако не имели подтвержденного продвижения. А их прогресс, по предположению ISW, будет медленным.
Российская армия на востоке Украины, которая имела целью захватить всю Луганскую и Донецкую области, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке.
Также эксперты заявляют, что российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций и, вероятно, будут еще больше снижать приоритеты продвижения к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в пользу сосредоточения существующих сил на Северодонецке.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Российские войска продолжали попытки полностью взять под контроль Северодонецк.
- Оккупанты продолжали наступление к юго-востоку от Изюма, но не имели успеха в продвижении к Славянску.
- Захватчики продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута, и вряд ли постараются непосредственно атаковать город.
- Украинское контрнаступление в Херсонской области заставило российские войска занять оборонительную позицию и, вероятно, нарушит попытки России усиленно контролировать оккупированные территории на южном направлении.