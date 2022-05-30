Оккупанты проводят перегруппировку войск и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана, - Генштаб ВСУ

Российские военные перебрасывают технику во временно оккупированные города и села, перегруппируют подразделения и готовят наступления на Славянск из Изюма и Лимана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 30 мая по поводу российского вторжения.

Так, начались девяносто шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запсилье, Мирополье и артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы к северу и северо-востоку от Харькова, а также населенных пунктов Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.

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Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетной эскадрильи Ка-52.

В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений враг переместил во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. В целях повышения оперативности перебрасывания войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточиваются на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окрестностях города Северодонецка. Для усиления группировки войск преребросил с территории Российской Федерации в определенные районы боеприпасы и технику.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направление Александрополье – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществляет огневое поражение наших войск, в частности, задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники.

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На Южнобужском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении преребрасывания резервов Сил обороны на другие направления.

Для восполнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории российской федерации и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник перебросил отдельные подразделения на определенные направления.

В Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

В Черноморской и Азовской операционных зонах существенные изменения в обстановке не отмечены.

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"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".

Истребители Воздушных Сил за предыдущие сутки над Сумщиной сбили два вражеских БпЛА.

Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям", - сообщили в Генштабе.