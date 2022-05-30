Утром украинские военные уничтожили российскую крылатую ракету над Одесчиной, - Братчук

Утром 30 мая над Одесской областью украинские военные сбили вражескую крылатую ракету.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук в телеграме.

"Утром 30 мая подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Південь" была обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная российским стратегическим бомбардировщиком с направления Черного моря по Одесчине", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером 29 мая оккупанты обстреляли ракетами Сумщину и Харьковщину.