Утром украинские военные уничтожили российскую крылатую ракету над Одесчиной, - Братчук
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Утром 30 мая над Одесской областью украинские военные сбили вражескую крылатую ракету.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук в телеграме.
"Утром 30 мая подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Південь" была обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная российским стратегическим бомбардировщиком с направления Черного моря по Одесчине", - отметил он.