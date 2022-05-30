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Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с Путиным и Эрдоганом, - Никифоров

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Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с Путиным и Эрдоганом, - Никифоров
Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Про що можна перемовлятися з аналогом Чікатіло і Гітлера?
  • Garry Grant
    Да о чём ты,мать твою за ногу, хочешь говорить с ******? Пойди,с пнём в лесу поговори. Эффект тот же.
  • Николаев Юг
    ВСУ и народ Украины не согласны на переговоры с х*йлом.
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