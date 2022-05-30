Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с Путиным и Эрдоганом, - Никифоров

Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать", – говорится в сообщении.

Также читайте: Эрдоган собирается звонить Зеленскому и Путину в понедельник