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Враг нанес два ракетных удара по Одесчине, попал в разбитые пути неработающего моста через Днестровский лиман, - ОК "Південь"

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Враг нанес два ракетных удара по Одесчине, попал в разбитые пути неработающего моста через Днестровский лиман, - ОК "Південь"
Ночью и на рассвете по Одесчине враг снова нанес 2 ракетных удара.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Одесского горсовета "Одеса.Офіційно".

"Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в тот самый, разбитый ранее путь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ударной волной недалеко повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

Одна ракета сбита силами ПВО.

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    У них какая то установка, в случае любых неудач на других фронтах надо херачить наш мост. Дебилы.
  • Ярослав Викторович
    Це вже шостий чи сьомий удар по тому самому мосту... кацапи рідкісні довбні
  • Zalais Cilvecins
    No razve eta ploha ...
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