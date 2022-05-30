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Оккупанты переместили из района Мелитополя в направлении Васильевки до 120 единиц вооружения и военной техники, - Генштаб ВСУ

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Оккупанты переместили из района Мелитополя в направлении Васильевки до 120 единиц вооружения и военной техники, - Генштаб ВСУ
Враг усиливает позиции на запорожском направлении, перемещает вооружение и военную технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Вчора в Мелітополі був великий БАХ. Знов партизани.
  • oleg1966
    Это те Т-62 которые позавчера выгружали на станции Мелитополь. Лично видел как выгружали эти ржавые динозавры, с потрескавшейся резиной на катках
  • oleg1966
    Сегодня утром тоже знатно бабахнуло в центре города. Возле дома так называемого губернатора Балицкого .https://ria-m.tv/news/287931/v_melitopole_progremel_moschnyiy_vzryiv_(foto).html
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