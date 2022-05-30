Возобновлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов Донетчины, - Кириленко
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Возобновлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов Донетчины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его информации, вчера около 21 часов специалисты возобновили электроснабжение в населенные пункты севера области, которые оказались без электричества в результате боевых действий.
Сегодня утром ремонтники начали работу по запуску Второго Донецкого водопровода, но все будет зависеть от ситуации безопасности. В случае благоприятных условий поставка воды может быть восстановлена примерно к 14 часам.