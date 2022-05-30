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ВСУ продвинулись по некоторым направлениям на юге на 8-10 километров, - советник главы МВД Денисенко

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ВСУ продвинулись по некоторым направлениям на юге на 8-10 километров, - советник главы МВД Денисенко
На юге Украины, Херсонском и Запорожском направлениях, наши защитники продвинулись в среднем на 8-10 км.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал в эфире украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На юге Украины по состоянию на вечер воскресенья можем сказать, что на некоторых направлениях, Херсонщине и Запорожье, мы продвинулись в среднем на 8-10 километров и выбили их (захватчиков. - Ред.) из этих населенных пунктов", - сказал он. 

Относительно Северодонецка Денисенко отметил, что в окрестностях города идут бои - "это самая горячая точка сейчас".

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Шимус
    там расплескалась синева по чернозему- утилизирут 11-ю ДШБ орков
  • Тарас Резниченко 1f0df8ad
    Спасибо за совет. Можно продвигаться, или вас подождать? Вместе продвинемся.

    P.S. как же мне нравятся эти Диванные воины.
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