Договорились о срочном продвижении санкций против России, - Кулеба и Боррель провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обсудили реализацию шестого пакета ограничений против России и договорились о срочном продвижении санкций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба и Боррель сообщили в Twitter.

"Позвонил по телефону Дмитрию Кулебе перед Еврокомиссией. ЕС продолжает способствовать доставлению военной помощи. Договорились о срочном продвижении санкций", - написал Боррель.

Он добавил, что лидеры стран ЕС обсудят средства поддержки экспорта сельхозсырья из Украины, а также влияние российской агрессии на глобальную продовольственную безопасность.

Кулеба сообщил, что благодарен Боррелю за готовность к дальнейшей мобилизации военной помощи для Украины.

"Обсудили сложности реализации 6-го пакета санкций ЕС. Необходимо как можно скорее утвердить, включая нефтяное эмбарго", – написал глава МИД.

Кулеба добавил, что продовольственная безопасность остается в центре внимания.

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