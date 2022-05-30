Жены защитников "Азовстали" не знают, где россияне удерживают их мужей, - CNN

Женщинам неизвестно, ни где держат в плену их близких, ни в каких условиях.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ. Журналисты побеседовали с тремя женщинами, мужья которых защищали "Азовсталь", а сейчас находятся в плену рашистов.

"В последнее время я не выходила на связь с мужем и не имела о нем никакой информации. В последний раз мы разговаривали 13 апреля. И тогда его братья по оружию присылали мне смс, что он еще жив", - рассказала Анна Ивлева, жена тяжело раненого морпиха Антона.

По словам женщины, представители украинской власти были с ней на связи. Но пока "нет информации" о том, где и в каких условиях находятся бойцы "Азовстали". Она надеется, что ее муж жив, даже если он в плену.

"Мы все – семьи, жены и матери морских пехотинцев – держимся друг за друга, мы всегда на связи друг с другом 24/7. Мы всегда обмениваемся доступными новостями, мы как семья", - сказала Ивлева.

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По словам женщины по имени Яна, парень которой морской пехотинец и был на "Азовстали", в последний раз они общались 11 мая. Она утверждает, что украинское правительство не предоставило никакой информации о том, где может быть ее парень.

"Международный комитет Красного Креста связался с матерью моего парня, я не помню, когда именно. Ей только сказали, что он жив, вот и все", - рассказала женщина.

Другая жена защитника Татьяна рассказала, что после выхода из "Азовстали" муж успел позвонить по телефону из неизвестного номера. По ее словам, некоторые из его товарищей содержатся в городе на контролируемой оккупантами Донецкой области.

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Татьяна рассказала, что говорила с мужем около 10 минут, он сказал, что попытается позвонить еще раз.

"Вот и все, больше никаких звонков или новостей", - сказала она.