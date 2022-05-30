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Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов. ФОТОрепортаж

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В Северодонецке разбита штурмовая группа 7-й бригады российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Разгромлена штурмовая группа 7-й бригады ВС РФ в Северодонецке. Десантники 81-й бригады взяли в плен двух солдат: гражданина РФ Артема Хохлома и жителя оккупированных территорий Григория Гуджиева", - говорится в сообщении.

Также некоторые оккупанты из состава 7-й бригады ОФ были ликвидированы.

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Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов 01
Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов 02
Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов 03

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Топ комментарии

  • Ben23
    Блин, ну орки натуральные. Смотрите на эти рожи!
  • Alex Sav 8157c114
    ну і рожи!! допросити і розстріляти
  • Leshek
    У того что сверху морда волчары, второй пузан перепуганный лежит, а верхний прямо злобой исходит. Эта скотыняка наших бы в плен не брала.
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