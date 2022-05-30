Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов. ФОТОрепортаж
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В Северодонецке разбита штурмовая группа 7-й бригады российских оккупантов.
Об этом в Telegram сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Разгромлена штурмовая группа 7-й бригады ВС РФ в Северодонецке. Десантники 81-й бригады взяли в плен двух солдат: гражданина РФ Артема Хохлома и жителя оккупированных территорий Григория Гуджиева", - говорится в сообщении.
Также некоторые оккупанты из состава 7-й бригады ОФ были ликвидированы.