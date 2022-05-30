Харьковская ТЭЦ-5 останавливает работу и консервирует оборудование из-за роста цены на газ

ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" (Харьков) с 1 июня вынуждено остановить деятельность и законсервировать оборудование в связи с новыми расценками на газ, установленными компанией "Нефтегаз Трейдинг".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ТЭЦ-5 не может работать при нынешней ценовой политике компании "Нафтогаз Трейдинг", - приводит пресс-служба слова председателя правления ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александра Минковича.

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" с 1 июня установила для предприятий топливно-энергетического комплекса новые расценки на фиксированные объемы газа, существенно увеличив их: с 7,9 тыс. грн до 29,4 тыс. грн за тысячу кубометров горючего.

"Это обуславливает очень тяжелое положение для всей отечественной генерации и, в частности, делает невозможным деятельность Харьковской ТЭЦ-5 в межотопительный и отопительный периоды", - отмечают в пресс-службе.

Александр Минкович в очередной раз призвал чиновников принять меры, чтобы не допустить срыва подготовки и старта нового отопительного сезона.

"Харьковская ТЭЦ-5 всегда, несмотря на вызовы военного времени, работает на укрепление устойчивости и мощности Северной энергосистемы. Но сегодня вместе с теплоэнергетическим сообществом Украины ТЭЦ-5 вынуждена в очередной раз обратиться к чиновникам. Услышьте и прислушайтесь к производителям и промышленникам, тем людям , от которых зависит энергетическая и экономическая безопасность Украины. ТЭЦ-5 неоднократно информировала Министерство энергетики и "Укрэнерго" о том, что подготовка и старт отопительного сезона под угрозой. Ответа мы не получили", - сказал Минкович.

По его словам, оборудование, которое не подлежит использованию в течение 30 суток должно быть законсервированным. Простой в работе влечет потерю оборотных средств, в частности, предусмотренных для проведения очередного этапа ремонтной кампании, и нарушение договоров с подрядными ремонтными организациями.

"Неподготовленное оборудование не может быть запущено после окончания межотопительного периода. А значит, старт и прохождение отопительного сезона тоже под вопросом. Отечественная генерация, как никогда, нуждается в поддержке государства, четких, понятных, лояльных механизмах работы. Но она вынуждена страдать от препятствий и постоянных ценовых скачков со стороны газоснабжающей организации", - отмечают в пресс-службе теплоэлектроцентрали.

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