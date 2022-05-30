Призываем признать Россию государством-спонсором терроризма, - Стефанишина
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства, об этом она заявила во время выступления на заседании Комитета по вопросам демократии и безопасности весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Во время выступления она рассказала о стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации в Украине. В частности, чиновник отметила, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли десятки тысяч мирных жителей. Около 220 тысяч человек уже потеряли свои дома. Россия системно нарушает главные принципы интернационального гуманитарного права и права человека.
"Осознавая, что не сможет победить в войне, Россия сознательно пытается уничтожить Украину, приводя к огромной гуманитарной катастрофе. Мы призываем признать Россию государством-спонсором терроризма", - добавила вице-премьер.
"Мы благодарим наших партнеров за оказанную гуманитарную поддержку Украине и размещение украинских беженцев, за всю финансовую и техническую помощь, оперативно оказанную Украине. Это укрепляет нашу устойчивость, но нам нужно больше – более активное вовлечение международных организаций в оказание гуманитарной помощи, создание гуманитарных коридоров, обеспечение доставки помощи в медицинские учреждения, поставки критически важного продовольствия для мирного населения. Мы рассчитываем на помощь стран и ведущую роль НАТО", - подытожила Стефанишина.