Новости • Агрессия России против Украины, Война

РФ стягивает войска и военную технику к украинской границе в Курской области, - губернатор

15 94947
РФ стягивает войска и военную технику к украинской границе в Курской области, - губернатор
Россия начала стягивать войска и военную технику в граничащую с Украиной область. В частности, на украинскую границу российские военные подтягивают артиллерию и ракетные установки.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медуза".

По его словам, в Курскую область прибыли и прибывают большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.

"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и творческий труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", - добавил Старовойт.

Читайте: Призываем признать Россию государством-спонсором терроризма

Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    щоб убезпечити мирну і творчу працю жителів Курської області, гарантувати безпеку життя і здоров'я", Джерело: https://censor.net/ua/n3344733 НУ НУ ВЫВЕРТ МОЗГА ВЕРНЕЕ ГУМУСА ЧТО ПЛЕСКАЕТЕСЯ В ЧЕРЕПНОЙ КОРОБКЕ ВСЕХ ******** КАЦАПОВ НАЧИНАЯ С *****.. МИР РАДИ КОТОРОГО НАДО УБИВАТЬ.. ******* логика...
  • Роман Дузинкевич
    Хєр вам, а не "мирну і творчу працю".
  • San Fenikss
    Значить, полізуть на Суми.

    Штош! Ласкаво просимо,.... покійнички!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости