Война будет долгой, агрессивность действий РФ будет только расти, стоит продолжать экономическое давление на РФ, - Боррель
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Санкционное давление на Россию следует увеличить, поскольку война РФ против Украины может значительно затянуться.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
"Мы должны выстоять. Война будет долгой, агрессивность действий РФ будет только расти. Мы должны продолжать снабжать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию", - отметил он.
Боррель подчеркнул, что "российская экономика уже начинает останавливаться" и дальнейшее санкционное давление на Россию позволит обеспечить Украине более выгодную позицию на будущих мирных переговорах.