"Парня избили, но никто не сломался": оккупанты не смогли провести "перепись" в селе на Херсонщине

Захватчики пытались обмануть людей, якобы собирающих информацию для ООН. Но жители Херсона отказались предоставить им свои данные.

Об этом пишет в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты пытались провести "перепись" в Стрелковом Геническго района.

"Хотя местный предатель коллаборант Пономарев с замом и обманывали людей, что это информация для ООН — никто в эту ложь не поверил. А местный 18-летний парень так и сказал, что если вы дураки, то не надо делать дураков из людей. За что на него натравили россиян. Парня избили, но никто не сломался и своих данных не дал", - написал Хлань.

По его словам, Херсонщина противостоит любым планам российских оккупантов.

"Ничего здесь у них не получается и уже не получится", – заверил Хлань.

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