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"Парня избили, но никто не сломался": оккупанты не смогли провести "перепись" в селе на Херсонщине

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"Парня избили, но никто не сломался": оккупанты не смогли провести "перепись" в селе на Херсонщине
Захватчики пытались обмануть людей, якобы собирающих информацию для ООН. Но жители Херсона отказались предоставить им свои данные.

Об этом пишет в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты пытались провести "перепись" в Стрелковом Геническго района.

"Хотя местный предатель коллаборант Пономарев с замом и обманывали людей, что это информация для ООН — никто в эту ложь не поверил. А местный 18-летний парень так и сказал, что если вы дураки, то не надо делать дураков из людей. За что на него натравили россиян. Парня избили, но никто не сломался и своих данных не дал", - написал Хлань.

По его словам, Херсонщина противостоит любым планам российских оккупантов.

"Ничего здесь у них не получается и уже не получится", – заверил Хлань.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Придет время и Боневтик ответит за предательство и за сдачу юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
  • Валентина Саюн
    Хлопець молодець,розуміє що є і чим пахне. З таких начинається Україна. Бережіть себе і Україну
  • 18c49ed2
    Саше Пономареву привет. Мы вернемся, Саша, и ты за все ответишь сполна. Бежать уже будет некуда.
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