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ФСБ пыталась дискредитировать ОБСЕ: военная контрразведка СБУ сорвала спецоперацию оккупантов

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ФСБ пыталась дискредитировать ОБСЕ: военная контрразведка СБУ сорвала спецоперацию оккупантов
Спецслужбы РФ провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Враг планировал сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать Миссию и поставить под сомнение ее объективность. Для сбора "доказательной базы" захватчики незаконно врывались в помещения работников ОБСЕ" компрометирующую информацию", - говорится в сообщении.

Во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ, представляясь работниками СБУ, под видеозапись вынудили работника мониторинговой Миссии ОБСЕ подписать "соглашение о негласном сотрудничестве".

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Нескольких сотрудников Миссии оккупанты задержали и пытались скомпрометировать.

С 16 по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, вынудили работников миссии на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими правоохранителями. Хотя рашисты до этого 5 раз приезжали и грабили его.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Шо там ще можна дискредитувати?🤦
  • Петр Петров daa11635
    "дискредитувати ОБСЄ" це неможливо. ОБСЄ на дні
  • Серж a9003b17
    на обсе давно печать негде ставить
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