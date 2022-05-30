ФСБ пыталась дискредитировать ОБСЕ: военная контрразведка СБУ сорвала спецоперацию оккупантов

Спецслужбы РФ провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Враг планировал сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать Миссию и поставить под сомнение ее объективность. Для сбора "доказательной базы" захватчики незаконно врывались в помещения работников ОБСЕ" компрометирующую информацию", - говорится в сообщении.

Во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ, представляясь работниками СБУ, под видеозапись вынудили работника мониторинговой Миссии ОБСЕ подписать "соглашение о негласном сотрудничестве".

Также смотрите: Военная контрразведка СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных по системе управления ПВО Украины. ФОТОрепортаж

Нескольких сотрудников Миссии оккупанты задержали и пытались скомпрометировать.

С 16 по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, вынудили работников миссии на камеру "свидетельствовать" об ограблении офиса якобы украинскими правоохранителями. Хотя рашисты до этого 5 раз приезжали и грабили его.