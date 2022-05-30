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Оккупанты хотят взять под контроль Луганщину и оцепить украинские войска. Это им не удается, - Маляр

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Оккупанты хотят взять под контроль Луганщину и оцепить украинские войска. Это им не удается, - Маляр
Россия хочет лишить Украину выходов к Азовскому и Черному морям.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что долгое время происходит сдерживание продвижения врага.

"Есть приказ Путина выйти на географические границы Донецкой и Лугнанской областей, а потом продвигаться и на юг, и на восток. У них задачи лишить нас выхода в два моря.

На сегодняшний день основные бои идут на востоке за две цели. Первая – это полностью взять под контроль Луганскую область, вторая цель – окружить в кольцо украинские войска. Пока ни то, ни другое им не удается. Но бои жестокие", - сказала заместитель министра обороны.

Читайте: Соглашения о поставках оружия заключены, нужно время, - Маляр

Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Маляр Капитан очевидность. А ещё началась война, оказывается уже созданы ударные группировки и бункерный не блефует
  • Onufri Zagloba
    Вони не "парни", зелені - це містечкові жлоби. Вони готові знищити Україну, аби тільки посадити Порошенка.
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