Словакия передаст Украине 8 САУ Zuzana 2, - министр обороны Най

Словакия передаст Украине восемь самоходных артустановок Zuzana 2.

Об этом сообщил министр обороны Ярослав Най, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence 24.

По его словам, украинские военные сейчас проходят обучение на этих гаубицах.

Словакия передаст 8 орудий-гаубиц этого типа Украине.

Zuzana 2 – это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3. Также гаубица имеет автомат зарядки, позволяющий вести огонь в режиме MRSI – несколько ракет попадут в одно место одновременно.

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