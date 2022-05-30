Вся информация о пленных защитниках Мариуполя пока секретна, - Маляр

У Министерства обороны есть информация об украинских бойцах из "Азовстали", но сейчас она секретна, учитывая сложный переговорный процесс и безопасность наших воинов.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно. И поэтому эта информация есть, но она не публична", - сказала Маляр.

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