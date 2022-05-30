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Вся информация о пленных защитниках Мариуполя пока секретна, - Маляр

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Вся информация о пленных защитниках Мариуполя пока секретна, - Маляр
У Министерства обороны есть информация об украинских бойцах из "Азовстали", но сейчас она секретна, учитывая сложный переговорный процесс и безопасность наших воинов.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно. И поэтому эта информация есть, но она не публична", - сказала Маляр.

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Топ комментарии

  • Петр Петров daa11635
    ВІЙНА!!! критикувати не можна, згадувати минулі досягнення (асфальт, чонгар, мости, вагнер) не можна! всім мовчати.
    а влада у той час буде робити своє - боротися проти ЗСУ і добровольців і України.
  • Small Jerboa
    ЯКОГО БІСА ВОНА СЕКРЕТНА від українського народу?!!
    Авжеж, для ворога вся ця "секретна інформація" ВІДОМА!
  • Чайка Київ
    Уже стрЬомно. Особливо після таємних досягнень по розмінуванню Чонгару та сходу в Парижі 2019.
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