Взрыв в Мелитополе – это, скорее всего, рашисты зачищают коллаборантов, – мэр города Федоров

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров озвучил несколько версий по взрыву, произошедшему в центре города.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Федорова, рашисты сейчас проверяют все объекты, расположенные рядом с местом взрыва.

"Они ждут террористов. Они уже отметили, что это террористический акт со стороны нацистов украинцев. Всю эту чушь мы уже много раз слышали. Но есть один факт: в Мелитополе у рашистов земля будет гореть под ногами, пока они с нее не уйдут!" – подчеркнул мэр города.

По его словам, есть несколько версий по поводу причин этого события. Прежде Федоров считает, что таким образом российские оккупанты проводят "зачистку" коллаборантов, которые "не очень хорошо выполняют то, что обещали", что ранее уже наблюдалось и в Энергодаре, и в Токмаке.

Смотрите: Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вторая версия, как отмечает мэр Мелитополя, связана со значительным сопротивлением гражданского общества в городе, что часто сочетается с силовыми структурами. "Но эту версию мы услышим от наших правоохранительных структур чуть позже", – добавил Федоров.