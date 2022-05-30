Оккупанты в Мелитополе с начала войны похитили более полутысячи гражданских, - мэр Федоров
Об этом заявил мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Самый сложный вопрос на сегодняшний день - это вопрос безопасности, потому что в городе Мелитополе регулярно и каждый день похищают людей. За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек: кого-то удерживают три дня, кого-то больше месяца", - отметил он.
В то же время Федоров обратил внимание, что российские оккупанты держат в заложниках 16-летнего ребенка уже более 50 суток.
Кроме того, по его словам, значительными для города являются и гуманитарные проблемы, в частности связанные с тем, что у жителей временно оккупированных территорий заканчиваются наличные деньги, а ввозимые с оккупированного Крыма продукты стоят втрое-вчетверо дороже, чем на подконтрольной территории Украины.