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Большой патронный завод в РФ сокращает рабочих из-за санкций

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Большой патронный завод в РФ сокращает рабочих из-за санкций
Из-за западных санкций Барнаульский патронный завод – один из крупнейших российских производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия – вынужден сократить более 300 сотрудников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Тайга.инфо.

Рабочих обещают предупредить о сокращении за два месяца.

"Барнаульский патронный завод" выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию основных калибров отечественного и иностранного производства.

В 2020 году гособоронзаказ РФ составил около 7% от всей продукции предприятия.

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Топ комментарии

  • Cтарий Кінь
    Там патронів на чотири світові війни вже лежить на складах. Патронні заводи ерефії мають проблеми вже давно. Одна з причин та, що створювалися вони ще за совка і робилися дуже потужними, як наслідок є перевиробництво. Варшавський блок розвалився і дуже багато країн перейшло на зброю НАТО. Нещодавно в США продавали мосінки з 4 цинками за 120 доларів!
  • A San
    Мені здається , що кацапи іноді спеціально роблять колапс , щоб всі пішли воювать за 3 рушлі
  • Chandler Bing
    Почему курильщики до сих пор не посетили завод?
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