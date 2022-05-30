Большой патронный завод в РФ сокращает рабочих из-за санкций

Из-за западных санкций Барнаульский патронный завод – один из крупнейших российских производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия – вынужден сократить более 300 сотрудников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Тайга.инфо.

Рабочих обещают предупредить о сокращении за два месяца.

"Барнаульский патронный завод" выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию основных калибров отечественного и иностранного производства.

В 2020 году гособоронзаказ РФ составил около 7% от всей продукции предприятия.

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