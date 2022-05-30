Родные защитников Мариуполя создадут Совет жен и матерей военных
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Родные военных из "Азовстали" призывают общество говорить о необходимости скорейшего возвращения военных.
Об этом во время брифинга заявила супруга бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот Совет будет медиатором между родными и властью. Будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей", - отметила она.
Татьяна Харько, сестра Сергея Волыны, и.о. Командира 36 бригады Морской пехоты, призвала всех говорить о героях "Азовстали".
"Чтобы во всех уголках нашей планеты понимали, что всех защитников Мариуполя следует вернуть домой", - добавила она.