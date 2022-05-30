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Оккупация Черниговщины: военному РФ сообщили о подозрении из-за смерти 10 человек, которых заперли в подвале

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Оккупация Черниговщины: военному РФ сообщили о подозрении из-за смерти 10 человек, которых заперли в подвале
Прокуроры заочно сообщили военнослужащему ВС РФ о подозрении из-за смерти 10 жителей Ягодного, где захватчики заперли всю деревню в подвале школы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Россиянину сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

По данным следствия, он вместе с другими оккупантами насильственно запер в подвале школы около 350 местных жителей, из которых 77 детей, в том числе 5 младенцев. В подвале не было ни света, ни воды, ни туалета, ни вентиляции. Негде было сесть или приготовить еду.

"Перед отправкой людей в подвал при минусовой температуре воздуха их публично раздевали, проводили обыск и осмотр. ... Из-за бесчеловечных условий содержания, запрета покидать помещение подвала умерло 10 гражданских людей", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Andrey Zharov
    ****** бурят
  • Paul Foxen
    жоден з народів рабсійської ********* не заслуговує нічого крім газової камери чи печі, всі вони раби
  • Valter Valter
    Бурятия должна сгореть до тла а весь этот косоглазый народ исчезнуть слица земли
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