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Признаков подготовки к повторному наступлению на Киев не наблюдается, впрочем, угроза остается, - Жирнов

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Признаков подготовки к повторному наступлению на Киев не наблюдается, впрочем, угроза остается, - Жирнов
Угроза повторного наступления на Киев остается, однако фактических признаков формирования войск для наступления не наблюдается.

Об этом отметил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов, комментируя информацию о подготовке нового наступления на столицу Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМВА.

"Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может также использовать и территории Беларуси. Россия от своей агрессивной цели овладеть всей территорией Украины не отказалась. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается", - отмечает Жирнов.

Он добавляет, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку личного состава, вооружение военной техники и материально-технических средств. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно.

"Мы ежедневно внимательно следим за действиями противника. И готовимся к его встрече: готовим рубежи и позиции в инженерном отношении, строятся оборонные сооружения, определенная местность готовится к заминированию, проводится подготовка войск с учетом приобретенного опыта. Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим , однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!", - резюмирует Жирнов.

Также читайте: Информации о возможном прямо сегодня наступлении на Киев у нас нет, - Минобороны

Топ комментарии

  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Ви і ознаки першого наступу не спостерігали.
  • Cтарий Кінь
    Треба вже звикати до життя за ізраїльською моделлю: йдемо на шашлики чи на пляж але декілька чоловік спостерігає за всім тим зі зброєю.
  • Алекс Мышкевич
    тоді ознаки були та ще й які - біля двох десятків БТГ в Білорусі проти Чорнобиля

    на Правобережжі на північ від Києва три річки: Уж, Тетерів та Ірпінь.

    вони течуть паралельно кордону до Дніпра, мають широкі заплави із старицями та торфяниками - там сам Бог велів зробити потужні укріплені лінії із залізобетонними спорудами.
    тоді могли б забути про напад на Київ із Білорусі
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