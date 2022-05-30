Польша перестала бесплатно передавать топливо Украине

Польша прекратила бесплатные поставки топлива, которые осуществляла в начале полномасштабного вторжения России и после бомбардировки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом рассказала министерка энергетики и климатических изменений Польши Анна Москва, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В начале войны и после бомбардировки (Кременчугского. - Ред.) НПЗ мы бесплатно отправляли это топливо. Сейчас это коммерческие поставки компании Orlen, требующие больших логистических усилий. Обычно эти поставки происходят по трубопроводам, поэтому пришлось создавать новые каналы поставок", - отметила. Москва.

Она добавила, что польские нефтяные компании "хорошо" работают в Украине, а бесплатные поставки топлива были "реакцией на кризисную ситуацию".

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