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Украина не согласится на замороженный конфликт и уступку по территориям, - Стефанчук

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Украина не согласится на замороженный конфликт и уступку по территориям, - Стефанчук
Глава ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина готова быть гарантом стабильности безопасности в регионе.

Об этом он заявил во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в 2022 году, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время, отметил спикер, Украине нужно больше современного оборонного оружия. В частности, речь идет о быстрой поставке на регулярной основе реактивных систем залпового огня, дальнобойных артиллерийских систем и боеприпасов, систем береговой обороны, танков и бронетехники.

"Дайте нам те ракеты, которые смогут сбить российские ракеты. Задайте себе вопрос: а кто следующий в имперских интересах России, которая не ценит ни человеческие жизни, ни ресурсы в достижении своих целей, порожденных больной фантазией?" – подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что Украина не согласится на замороженный конфликт и уступку территорий в обмен на мир. В планах победить агрессора и заставить его освободить украинские территории в международно признанных границах. Частью мирного плана есть и продолжение санкционной политики в отношении России.

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"Цель этих санкций - сломать военную машину России, которая разрослась до таких размеров, что поедает соседние страны и собственный народ. Все, кто продолжает торговлю с Россией, кто продолжает покупать российские энергоносители и другие товары, кто продолжает работать с российскими банками вносят свой вклад в то, чтобы российская военная машина отливала новые пули, производила новые бомбы и ракеты, которые убивают потом людей в Украине, и не только", - добавил глава парламента.

Топ комментарии

  • olele
    ...Я хочу знати, які успіхи нашої делегації на Парламентській асамблеї НАТО. Хотілося б почитати їхні виступи.

    Порошенко свій виклав. Саме той, який йому не дали виголосити ціною всесвітньої ганьби.
    То я хочу знати, що було взамін.

    Безугла, як відомо, у ВільнУс не полетіла. Але після того як ПП заблокували фізично, а Безугла не знайшла п'ятий кут у чотирьох стінах, у делегації лишилося іще троє штиків. І що вони, як успіхи?

    Я коли читаю виправдання нашої влади щодо саботажу і провалу підготовки до оборони, згадую одну моторошну історію. Мама убивці, дійсно нещасна жінка, виправдовувала свого сина. Знаєте як? "Він же сам не душив, він тільки за ноги держав."

    Звісно, Зеленський не убивав українців в Ірпені і Бучі, це зробили росіяни. Але хто при цьому Україну за ноги держав?
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  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Стефанчук, мы вместо НАТО, зададим вам вопрос, да-да именно вам длбм на вечном приколе: что ВРУ делала все эти 3 года и где наше оружие?
  • Чайка Київ
    Пане Стефанчук, що з тими утирками, тобто, прикордонниками, які послали вас нафуй, не випустивши Порошенка у Вільнюс, нанісши репутаційні збитки Україні?
    Дізналися, хто віддав їм наказ, який має більшу вагу ніж наказ другої особи держави?
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