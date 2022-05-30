Украина не согласится на замороженный конфликт и уступку по территориям, - Стефанчук

Глава ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина готова быть гарантом стабильности безопасности в регионе.

Об этом он заявил во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в 2022 году, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время, отметил спикер, Украине нужно больше современного оборонного оружия. В частности, речь идет о быстрой поставке на регулярной основе реактивных систем залпового огня, дальнобойных артиллерийских систем и боеприпасов, систем береговой обороны, танков и бронетехники.

"Дайте нам те ракеты, которые смогут сбить российские ракеты. Задайте себе вопрос: а кто следующий в имперских интересах России, которая не ценит ни человеческие жизни, ни ресурсы в достижении своих целей, порожденных больной фантазией?" – подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что Украина не согласится на замороженный конфликт и уступку территорий в обмен на мир. В планах победить агрессора и заставить его освободить украинские территории в международно признанных границах. Частью мирного плана есть и продолжение санкционной политики в отношении России.

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"Цель этих санкций - сломать военную машину России, которая разрослась до таких размеров, что поедает соседние страны и собственный народ. Все, кто продолжает торговлю с Россией, кто продолжает покупать российские энергоносители и другие товары, кто продолжает работать с российскими банками вносят свой вклад в то, чтобы российская военная машина отливала новые пули, производила новые бомбы и ракеты, которые убивают потом людей в Украине, и не только", - добавил глава парламента.