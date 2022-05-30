Новости

Израиль начинает разведку месторождений газа на фоне растущей потребности в Европе

2 37517
Израиль начинает разведку месторождений газа на фоне растущей потребности в Европе
Израиль приступит к процессу запуска четвертой разведки природного газа в своих территориальных водах. Решение было принято в связи с растущей потребностью в газе в Европе, пытающейся ограничить свою зависимость от российского природного газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Израиль вносит свою лепту и помогает Европе диверсифицировать источники энергии. Глобальный энергетический кризис позволяет Государству Израиль экспортировать природный газ, наряду с честной и реальной обеспокоенностью тем, что происходит в Европе", - заявила она.

Также читайте: ЕС работает над газовым соглашением с Египтом и Израилем для уменьшения зависимости от России, - Bloomberg

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • arye z.
    Те, что начинают бурить, это перспективные и еще не освоенные месторождения
    У Израиля уже имеются огромные разведанные морские месторождения газа. Для внутреннего пользования вполне хватает, хватило бы и для снабжения Европы. Это одно газовое поле поделенное между Израилем и Кипром.
    Вопрос в доставке.
    Был вариант - подводный трубопровод до Кипра -Кипр - опять подводный, Греция-континент. Но воспротивилась Турция. Она сколько не искала в море, но ничего не нашла, поэтому затребовала, чтобы труба пошла через ее территорию. Вроде бы сейчас этот вопрос прорабатывается и впервые за 15 лет отношения между Израилем и Турцией значительно потеплели.
    Очень большие перспективы у этой трубы.
    Тем более, что и Египет тоже нашел газ на своем шельфе.
    Газа на востоке Средиземного моря столько, что Россия может забыть о своей газовой монополии
  • maravillo
    "Ізраїль вносить свою лепту і допомагає Європі ..."
    Прям не Ізраіль, а благодійна організація якась.
  • serhiy ivanov 1365066b
    Ізраїль вже експортує газ до Європи з родовища Левіафан через Єгипет, але хоче побудувати трубу в Турцію по морю через Кіпр, щоб збільшити обсяги видобутку і прокачки газу, але на тлі кризи з природнім газом в Європі вони вирішили розвідати всі свої родовища, щоб максимально наростити добуток газу.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости