Израиль начинает разведку месторождений газа на фоне растущей потребности в Европе

Израиль приступит к процессу запуска четвертой разведки природного газа в своих территориальных водах. Решение было принято в связи с растущей потребностью в газе в Европе, пытающейся ограничить свою зависимость от российского природного газа.