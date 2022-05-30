Главной целью РФ является установление полного контроля над Донбассом. Бои на востоке достигли максимальной интенсивности, - Мотузяник

Россия продолжает проводить наступательные действия на востоке Украины. Главной целью Москвы является установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас Россия планирует:

взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области;

обеспечить устойчивый сухопутный коридор между Ростовской областью и временно оккупированным Крымом;

блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.



По словам Мотузяника, сегодняшние бои на востоке достигли максимальной интенсивности.

"Российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии боевого столкновения и также пытаются бить вглубь нашей обороны. Одновременно с этим осуществляется штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", - добавил спикер.

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