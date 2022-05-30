Рашисты отправят 7 уцелевших троллейбусов из Мариуполя в оккупированный Донецк, - Андрющенко

Сейчас транспорт окрашивают в цвет "Единой России" и готовят к отправке в оккупированный Донецк.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты нашли 7 уцелевших троллейбусов в помещении Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления. Троллейбусы постигла судьба медицинского оборудования - поехали обслуживать Донецк. В настоящее время их перекрашивают в цвета Единой России и планируют запустить в начале июня.

Россияне и наши бывшие сограждане так называемой "ДНР" - единственная в своем порыве к мародерству нация. Уничтожение. Разрушение. И мародерство. Стоимость в 22 тыс. мариупольцев и сотни тысяч искалеченных жизней", - говорится в сообщении.

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